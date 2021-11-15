У Луцьку – ДТП за участю таксі. ФОТО





Про це



Зазначають, що інцидент трапився сьогодні, 6 серпня, близько 16:00 на перехресті на вулиці Дубнівській. Відомо, шо внаслідок зіткнення обидва авто зазнали механічних ушкоджень.



На місці події працював екіпаж патрульної поліції.



Інформації про постраждалих немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Volkswagen та автомобіля служби таксі Opti Opel.Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.Зазначають, що інцидент трапився сьогодні, 6 серпня, близько 16:00 на перехресті на вулиці Дубнівській. Відомо, шо внаслідок зіткнення обидва авто зазнали механічних ушкоджень.На місці події працював екіпаж патрульної поліції.Інформації про постраждалих немає.

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