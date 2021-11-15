У Луцьку – ДТП за участю таксі. ФОТО
Сьогодні, 17:59
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Volkswagen та автомобіля служби таксі Opti Opel.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Зазначають, що інцидент трапився сьогодні, 6 серпня, близько 16:00 на перехресті на вулиці Дубнівській. Відомо, шо внаслідок зіткнення обидва авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працював екіпаж патрульної поліції.
Інформації про постраждалих немає.
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Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Зазначають, що інцидент трапився сьогодні, 6 серпня, близько 16:00 на перехресті на вулиці Дубнівській. Відомо, шо внаслідок зіткнення обидва авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працював екіпаж патрульної поліції.
Інформації про постраждалих немає.
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