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Боррель вимагає доступу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: ситуація після обстрілів РФ – критична

Боррель вимагає доступу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: ситуація після обстрілів РФ – критична
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російських окупантів на найбільшій атомній станції Європи – Запорізькій АЕС.

Про це дипломат написав у своєму твітері, передає Obozrevatel.

Він назвав захоплення державою-агресором атомної електростанції, а також стягування на ЗАЕС зброї та обстріли стратегічного об'єкта "серйозним та безвідповідальним порушенням правил ядерної безпеки".

Боррель вимагає доступу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: ситуація після обстрілів РФ – критична


Також Боррель вимагає від Росії надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до ЗАЕС.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ", – наголосив Боррель.


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Теги: Запорізька АЕС, Боррель, війна
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