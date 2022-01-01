У Луцьку в 30-річного керманича виявили фейкове водійське посвідчення: купив в інтернеті
Сьогодні, 14:24
6 серпня вночі, під час комендантської години, у 55-му мікрорайоні Луцька добровольче формування територіальної громади зупинило транспортний засіб. У керманича виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.
Зі слів 30-річного керманича, документ він придбав через інтернет.
Прибувши на місце події, патрульні зафіксували виявлений факт та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.
Зі слів 30-річного керманича, документ він придбав через інтернет.
Прибувши на місце події, патрульні зафіксували виявлений факт та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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