У Луцьку в 30-річного керманича виявили фейкове водійське посвідчення: купив в інтернеті





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.



Зі слів 30-річного керманича, документ він придбав через інтернет.



Прибувши на місце події, патрульні зафіксували виявлений факт та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 серпня вночі, під час комендантської години, у 55-му мікрорайоні Луцька добровольче формування територіальної громади зупинило транспортний засіб. У керманича виявили посвідчення водія з ознаками підробки.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.Зі слів 30-річного керманича, документ він придбав через інтернет.Прибувши на місце події, патрульні зафіксували виявлений факт та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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