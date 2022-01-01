Селище Піски під контролем ЗСУ, – Кириленко

Селище Піски під контролем ЗСУ, – Кириленко
Селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

«Населений пункт Піски контролюється ЗСУ і відповідно українською владою. Ми дуже багато чули і протягом повномасштабної війни фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або на окуповані території, або на зомбоване населення рф про те що і Слов'янськ під контролем, і те що вони на підступі до Краматорська і так далі», - розповів Кириленко.

Він зазначив, що у Пісках дуже «гаряче», але професійним командуванням вжиті додаткові заходи для того, щоб плани ворога не були реалізовані.

«Поряд з тим по лінії фронту дуже гаряче. Величезна кількість обстрілів, і саме за допомогою населеного пункту Піски хоче ворог не просто вийти на Авдіївку, а просто її обійти для того, щоб реалізувати свій подальший наступ. Але плани ворога зрозумілі, відомі, додаткові заходи вживаються для того, щоб ворог не пройшов», - сказав Кириленко.

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Теги: Піски, ЗСУ, Донецьк, війна, Павло Кириленко
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