У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Сьогодні, 6 серпня, у Луцьку поблизу пішохідного переходу на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Volkswagen та Mazda.
Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.
У результаті зіткнення автівки отримали механічні ушкодження. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці аварії працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.
У результаті зіткнення автівки отримали механічні ушкодження. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці аварії працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в 30-річного керманича виявили фейкове водійське посвідчення: купив в інтернеті
Сьогодні, 14:24
У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Помер колишній мер Володимира Петро Саганюк
Сьогодні, 12:46
Спалювала стерню на городі і спричинила пожежу: у селі на Волині померла пенсіонерка
Сьогодні, 12:27
РФ масово перекидає війська на південь України, починається нова фаза війни, – британська розвідка
Сьогодні, 11:44
Медіа