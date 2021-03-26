У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 6 серпня, у Луцьку поблизу пішохідного переходу на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Volkswagen та Mazda.

Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.

У результаті зіткнення автівки отримали механічні ушкодження. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці аварії працюють патрульні.

У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, Конякіна
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