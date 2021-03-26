У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися дві автівки. ФОТО





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У результаті зіткнення автівки отримали механічні ушкодження. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.



На місці аварії працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 серпня, у Луцьку поблизу пішохідного переходу на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Volkswagen та Mazda.Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.У результаті зіткнення автівки отримали механічні ушкодження. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.На місці аварії працюють патрульні.

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