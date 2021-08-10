Спалювала стерню на городі і спричинила пожежу: у селі на Волині померла пенсіонерка

Спалювала стерню на городі і спричинила пожежу: у селі на Волині померла пенсіонерка
У селі Колодеже Городищенської громади, що у Луцькому районі, 68-річна господарка спалювала стерню на своєму городі. Однак вогонь швидко перекинувся на сусідню велику площу. Жінка спробувала гасити полум’я, але, очевидно, отруїлась димом, впала і отримала важкі опіки.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Пенсіонерку помітила сусідка, викликала карету швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували постарждалу в луцьку міську лікарню, де вона, на жаль, померла.

Зауважують, що пожежу ліквідували вогнеборців 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та місцевої пожежної команди смт Сенкевичівка.

"Закликаємо громадян не спалювати стерню та пожнивні залишки – це може призвести до пожеж хліба на корені, а також до непоправних наслідків!" - наголошують рятувальники.

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Теги: Пожежа, Волинь, ДСНС, Колодяжне
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