На Волині за минулу добу спіймали трьох нетверезих водіїв

За минулу добу волинські патрульні виявили трьох нетверезих керманичів.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.На одному з блокпостів ковельські патрульні зупинили водія автомобіля марки Volkswagen під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння — 1. 3 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.На вулиці Набережна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль марки Mercedes через несправність фари у темну пору доби. Та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат проведеного тесту за допомогою приладу Drager показав 0. 82 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.Ще одного керманича з ознаками алкогольного сп’яніння зупинили на одному з блокпостів луцькі патрульні. Результат огляду — 2. 10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.На усіх порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.