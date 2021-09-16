На Волині за минулу добу спіймали трьох нетверезих водіїв
Сьогодні, 11:15
За минулу добу волинські патрульні виявили трьох нетверезих керманичів.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
На одному з блокпостів ковельські патрульні зупинили водія автомобіля марки Volkswagen під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння — 1. 3 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.
На вулиці Набережна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль марки Mercedes через несправність фари у темну пору доби. Та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат проведеного тесту за допомогою приладу Drager показав 0. 82 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.
Ще одного керманича з ознаками алкогольного сп’яніння зупинили на одному з блокпостів луцькі патрульні. Результат огляду — 2. 10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
На усіх порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
На одному з блокпостів ковельські патрульні зупинили водія автомобіля марки Volkswagen під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння — 1. 3 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.
На вулиці Набережна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль марки Mercedes через несправність фари у темну пору доби. Та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат проведеного тесту за допомогою приладу Drager показав 0. 82 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.
Ще одного керманича з ознаками алкогольного сп’яніння зупинили на одному з блокпостів луцькі патрульні. Результат огляду — 2. 10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
На усіх порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.
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