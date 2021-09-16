На Волині за минулу добу спіймали трьох нетверезих водіїв

На Волині за минулу добу спіймали трьох нетверезих водіїв
За минулу добу волинські патрульні виявили трьох нетверезих керманичів.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.

На одному з блокпостів ковельські патрульні зупинили водія автомобіля марки Volkswagen під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння — 1. 3 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.

На вулиці Набережна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль марки Mercedes через несправність фари у темну пору доби. Та виявили у водія ознаки сп’яніння. Результат проведеного тесту за допомогою приладу Drager показав 0. 82 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.

Ще одного керманича з ознаками алкогольного сп’яніння зупинили на одному з блокпостів луцькі патрульні. Результат огляду — 2. 10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.

На усіх порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.

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Теги: П'яні водії, патрульна поліція
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