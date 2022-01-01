ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 41900 окупантів, 1802 ворожі танки та 4051 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41900 (+250) осіб,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти, російська армія
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