ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:55
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 41900 окупантів, 1802 ворожі танки та 4051 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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