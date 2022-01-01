ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 19 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 41900 (+250) осіб,

танків ‒ 1802 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,

артилерійських систем – 955 (+5) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засобів ППО - 127 (+4) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),

крилатих ракет - 182 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,

спеціальної техніки - 85 (+2).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 6 серпня ЗСУ уже знищили близько 41900 окупантів, 1802 ворожі танки та 4051 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу - близько 41900 (+250) осіб,танків ‒ 1802 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,артилерійських систем – 955 (+5) од,РСЗВ - 260 (+0) од,засобів ППО - 127 (+4) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),крилатих ракет - 182 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,спеціальної техніки - 85 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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