Курс валют у Луцьку 6 серпня

Курс валют у Луцьку 6 серпня
6 серпня середній курс долара у банках становить 38,60, продають його за 39,80.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,00, а продають - за 40,40.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,97, а купують - за 8,58.

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Теги: Курс валют, обмін валют, долар до гривні
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