Курс валют у Луцьку 6 серпня
Сьогодні, 09:31
6 серпня середній курс долара у банках становить 38,60, продають його за 39,80.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,00, а продають - за 40,40.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,97, а купують - за 8,58.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,00, а продають - за 40,40.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,97, а купують - за 8,58.
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