Курс валют у Луцьку 6 серпня





Про це



Євро купують за 39,00, а продають - за 40,40.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,97, а купують - за 8,58.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 серпня середній курс долара у банках становить 38,60, продають його за 39,80.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 39,00, а продають - за 40,40.Щодо польського злотого, то його продають за 7,97, а купують - за 8,58.

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