Волинські митники просять оформити ввезені з-за кордону і «прострочені» автомобілі
Сьогодні, 08:35
Волинські митники рекомендують тим 38 громадянам України, які у червні-липні ввезли легкові транспортні засоби через митні пости Волинської митниці, зареєструвати автомобілі.
Вказані громадяни не доставили автомобілі у зони митного контролю, але час на роздуми уже сплив. Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.
Надалі зволікання з прийняттям рішення лише загострить і аж ніяк не вирішить ваших фінансових проблем, пов'язаних зі скасуванням пільг згідно із Законом України № 2325-ІХ від 21.03.2022. Авто необхідно доставити відповідно до взятих під час перетину кордону зобов'язань та заявити в обраний вами митний режим (випуску у вільний обіг зі сплатою митних платежів, реекспорту чи відмови на користь держави).
До слова, у липні в зоні діяльності Волинської митниці було здійснене митне оформлення всього 1575 одиниць легкових автомобілів. З них 775 авто імпортували громадяни, ще 800 - юридичні особи. Під час випуску у вільний обіг вони сплатили до Державного бюджету 117 млн грн митних платежів.
Від двох автомобілів, ввезених з наміром "нульового розмитнення", громадяни відмовились на користь держави. Митниця готує їх до передачі на баланс обраних цими громадянами військових частин.
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Вказані громадяни не доставили автомобілі у зони митного контролю, але час на роздуми уже сплив. Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.
Надалі зволікання з прийняттям рішення лише загострить і аж ніяк не вирішить ваших фінансових проблем, пов'язаних зі скасуванням пільг згідно із Законом України № 2325-ІХ від 21.03.2022. Авто необхідно доставити відповідно до взятих під час перетину кордону зобов'язань та заявити в обраний вами митний режим (випуску у вільний обіг зі сплатою митних платежів, реекспорту чи відмови на користь держави).
До слова, у липні в зоні діяльності Волинської митниці було здійснене митне оформлення всього 1575 одиниць легкових автомобілів. З них 775 авто імпортували громадяни, ще 800 - юридичні особи. Під час випуску у вільний обіг вони сплатили до Державного бюджету 117 млн грн митних платежів.
Від двох автомобілів, ввезених з наміром "нульового розмитнення", громадяни відмовились на користь держави. Митниця готує їх до передачі на баланс обраних цими громадянами військових частин.
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