Росіяни влаштували концерт на зруйнованій «Азовсталі»

Російські окупанти влаштували концерт на зруйнованій Азовсталі у тимчасово захопленому Маріуполі.Але запросити вдалося одного гітариста, який мав нібито зробити рок-концерт. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на радника мера"МраZота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодиного гитариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добрі, що без цивільно-примусових глядачів", – написав він.За його словами, для "остаточної картини" лишилося дочекатися вистави у зруйнованому драмтеатрі, і тоді "коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим".Також у Маріуполі провели концерт для російських електриків."Прем'єр Росії Марат Хуснулін провів в Маріуполі відкриття штабу відновлення та разом з Пушиліним запалили символ – негаснуще полум'я. Здається, це символ того пекла, яке чекає на кожного громадянина Росії", – зазначив Андрющенко.