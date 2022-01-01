Росіяни влаштували концерт на зруйнованій «Азовсталі»
Сьогодні, 06:31
Російські окупанти влаштували концерт на зруйнованій Азовсталі у тимчасово захопленому Маріуполі.
Але запросити вдалося одного гітариста, який мав нібито зробити рок-концерт. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на радника мера Петра Андрющенка.
"МраZота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодиного гитариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добрі, що без цивільно-примусових глядачів", – написав він.
За його словами, для "остаточної картини" лишилося дочекатися вистави у зруйнованому драмтеатрі, і тоді "коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим".
Також у Маріуполі провели концерт для російських електриків.
"Прем'єр Росії Марат Хуснулін провів в Маріуполі відкриття штабу відновлення та разом з Пушиліним запалили символ – негаснуще полум'я. Здається, це символ того пекла, яке чекає на кожного громадянина Росії", – зазначив Андрющенко.
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Але запросити вдалося одного гітариста, який мав нібито зробити рок-концерт. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на радника мера Петра Андрющенка.
"МраZота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодиного гитариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добрі, що без цивільно-примусових глядачів", – написав він.
За його словами, для "остаточної картини" лишилося дочекатися вистави у зруйнованому драмтеатрі, і тоді "коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим".
Також у Маріуполі провели концерт для російських електриків.
"Прем'єр Росії Марат Хуснулін провів в Маріуполі відкриття штабу відновлення та разом з Пушиліним запалили символ – негаснуще полум'я. Здається, це символ того пекла, яке чекає на кожного громадянина Росії", – зазначив Андрющенко.
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