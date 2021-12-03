«Волинянка» перейшла у клуб з Австрії

Діагональна, яка виступала за "Волинь-Університет-ОДЮСШ", знайшла новий клуб у Австрії.Новим місцем роботи волейболістки стане клуб “Ті-волей” з міста Інсбрук.Волейбольний клуб українки є середняком елітного дивізіону Австрії.В останньому розіграші внутрішнього чемпіонату цей колектив посів шосте місце з десяти можливих. Натомість у національному Кубку справи в нього йшли краще: він дістався фіналу, де поступився “Соколу”.Відзначимо, що до цього Скрипник виступала за луцьку “Волинь-Університет-ОДЮСШ” з 2017 по 2022 роки. Разом з командою спортсменка ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату України, а також займала третє місце у вітчизняному Кубку.