«Волинянка» перейшла у клуб з Австрії
Сьогодні, 05:28
Діагональна Марина Скрипник, яка виступала за "Волинь-Університет-ОДЮСШ", знайшла новий клуб у Австрії.
Новим місцем роботи волейболістки стане клуб “Ті-волей” з міста Інсбрук.
Волейбольний клуб українки є середняком елітного дивізіону Австрії.
В останньому розіграші внутрішнього чемпіонату цей колектив посів шосте місце з десяти можливих. Натомість у національному Кубку справи в нього йшли краще: він дістався фіналу, де поступився “Соколу”.
Відзначимо, що до цього Скрипник виступала за луцьку “Волинь-Університет-ОДЮСШ” з 2017 по 2022 роки. Разом з командою спортсменка ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату України, а також займала третє місце у вітчизняному Кубку.
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Новим місцем роботи волейболістки стане клуб “Ті-волей” з міста Інсбрук.
Волейбольний клуб українки є середняком елітного дивізіону Австрії.
В останньому розіграші внутрішнього чемпіонату цей колектив посів шосте місце з десяти можливих. Натомість у національному Кубку справи в нього йшли краще: він дістався фіналу, де поступився “Соколу”.
Відзначимо, що до цього Скрипник виступала за луцьку “Волинь-Університет-ОДЮСШ” з 2017 по 2022 роки. Разом з командою спортсменка ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату України, а також займала третє місце у вітчизняному Кубку.
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