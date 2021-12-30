Вихованець «Волині» гратиме за «Оболонь»
Сьогодні, 02:17
Вихованець футбольного клубу "Волинь" півзахисник Олександр Чернов підписав контракт із "Оболонню".
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Півзахисник Олександр Чернов підписав контракт з ФК “Оболонь” і
буде виступати під 14 номером.
Олександр Чернов зазначив, що йому дуже приємно стати частиною ФК “Оболонь” і він вже звик до нової команди.
"Я дуже швидко став частиною колективу. Пам’ятаю “біло-зелених” ще з минулого сезону. Мені дуже подобається їх стиль гри. Команда намагається постійно контролювати м’яч та виходити з оборони за рахунок коротких передач. Дуже вдячний хлопцям з ЗСУ, які боронять нашу державу та завдяки яким ми можемо грати в футбол. Сподіваюся це швидко закінчиться та вони зможуть прийти повболівати за нас", - сказав футболіст.
Останнім місцем роботи Олександра був ФК “Волинь” Луцьк.
Народився футболіст 13 липня 2002 року в м. Сарни Рівненської області. Виступав у юнацькому чемпіонаті Волинської та Рівненської області, а також ДЮФЛУ за виступав за «Маяк» (Сарни), КОЛІФКС (Костопіль) та «ВІК-Волинь» (Володимир-Волинський). У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців».
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Півзахисник Олександр Чернов підписав контракт з ФК “Оболонь” і
буде виступати під 14 номером.
Олександр Чернов зазначив, що йому дуже приємно стати частиною ФК “Оболонь” і він вже звик до нової команди.
"Я дуже швидко став частиною колективу. Пам’ятаю “біло-зелених” ще з минулого сезону. Мені дуже подобається їх стиль гри. Команда намагається постійно контролювати м’яч та виходити з оборони за рахунок коротких передач. Дуже вдячний хлопцям з ЗСУ, які боронять нашу державу та завдяки яким ми можемо грати в футбол. Сподіваюся це швидко закінчиться та вони зможуть прийти повболівати за нас", - сказав футболіст.
Останнім місцем роботи Олександра був ФК “Волинь” Луцьк.
Народився футболіст 13 липня 2002 року в м. Сарни Рівненської області. Виступав у юнацькому чемпіонаті Волинської та Рівненської області, а також ДЮФЛУ за виступав за «Маяк» (Сарни), КОЛІФКС (Костопіль) та «ВІК-Волинь» (Володимир-Волинський). У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців».
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