Вихованець «Волині» гратиме за «Оболонь»

Вихованець «Волині» гратиме за «Оболонь»
Вихованець футбольного клубу "Волинь" півзахисник Олександр Чернов підписав контракт із "Оболонню".

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Півзахисник Олександр Чернов підписав контракт з ФК “Оболонь” і
буде виступати під 14 номером.

Олександр Чернов зазначив, що йому дуже приємно стати частиною ФК “Оболонь” і він вже звик до нової команди.

"Я дуже швидко став частиною колективу. Пам’ятаю “біло-зелених” ще з минулого сезону. Мені дуже подобається їх стиль гри. Команда намагається постійно контролювати м’яч та виходити з оборони за рахунок коротких передач. Дуже вдячний хлопцям з ЗСУ, які боронять нашу державу та завдяки яким ми можемо грати в футбол. Сподіваюся це швидко закінчиться та вони зможуть прийти повболівати за нас", - сказав футболіст.

Останнім місцем роботи Олександра був ФК “Волинь” Луцьк.

Народився футболіст 13 липня 2002 року в м. Сарни Рівненської області. Виступав у юнацькому чемпіонаті Волинської та Рівненської області, а також ДЮФЛУ за виступав за «Маяк» (Сарни), КОЛІФКС (Костопіль) та «ВІК-Волинь» (Володимир-Волинський). У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців».

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Теги: Волинь, Луцьк, Олександр Чернов, футбол, спорт
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