Вихованець «Волині» гратиме за «Оболонь»

Вихованець футбольного клубу "Волинь" півзахисникпідписав контракт із "Оболонню".Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Півзахисник Олександр Чернов підписав контракт з ФК “Оболонь” ібуде виступати під 14 номером.Олександр Чернов зазначив, що йому дуже приємно стати частиною ФК “Оболонь” і він вже звик до нової команди."Я дуже швидко став частиною колективу. Пам’ятаю “біло-зелених” ще з минулого сезону. Мені дуже подобається їх стиль гри. Команда намагається постійно контролювати м’яч та виходити з оборони за рахунок коротких передач. Дуже вдячний хлопцям з ЗСУ, які боронять нашу державу та завдяки яким ми можемо грати в футбол. Сподіваюся це швидко закінчиться та вони зможуть прийти повболівати за нас", - сказав футболіст.Останнім місцем роботи Олександра був ФК “Волинь” Луцьк.Народився футболіст 13 липня 2002 року в м. Сарни Рівненської області. Виступав у юнацькому чемпіонаті Волинської та Рівненської області, а також ДЮФЛУ за виступав за «Маяк» (Сарни), КОЛІФКС (Костопіль) та «ВІК-Волинь» (Володимир-Волинський). У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців».