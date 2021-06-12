УЄФА покарав «Фенербахче» за кричалки фанів про Путіна

Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав стамбульські "Фенербахче" за вигуки фанатами "Володимир Путін" під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із київським "Динамо".Контрольно-дисциплінарний комітет організації назвав забороненими кричалки турецьких вболівальників, - пише Obozrevael.Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА. Після розгляду всіх подробиць інциденту "Фенербахче" було оштрафовано на 50 тисяч євро. Також стамбульський клуб було покарано частковим закриттям трибун (мінімум 5000 місць) на одному матчі у турнірі УЄФА. При цьому останнє рішення має умовний характер – "канаркам" дається випробувальний термін на два роки.Нагадаємо, фанати "Фенербахче" почали вигукувати ім'я ватажка Кремля Володимира Путіна після того, як футболіст "Динамо" Віталій Буяльський забив м'яч у ворота команди. Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу у відповідь бойкотував пресконференцію після гри. Він жорстко звернувся до ЗМІ у підтрибунних приміщеннях стадіону у Стамбулі.Президент киян Ігор Суркіс висловив невдоволення поведінкою турецьких уболівальників. У "Фенербахче" засудили поведінку своїх шанувальників, але відмовилися вибачатися перед Україною.Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники футболу з Туреччини зганьбилися, спробувавши зачепити українців, але переплутавши сторінки київського та московського "Динамо" в соціальній мережі Instagram. У Росії віддали "честь та хвалу" фанатам "Фенербахче".