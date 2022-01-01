Добрі новини від ВолиньPost за 5 серпня

Щовечора готуємо підбірку лише. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора!Мінус 150 орків за добу! Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1792 (+3) одиниці,бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,РСЗВ – 260 (+0) одиниць,засобів ППО – 123 (+5) одиниці,літаків – 223 (+0) одиниці,гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),крилатих ракет – 182 (+0),кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,спеціальної техніки – 83 (+0)., віце-чемпіон України з кулінарного мистецтва 2018 року, повернувся в Україну 28 лютого. До початку війни молодий чоловік успішно працював у столиці Катару – Доха на посаді шеф-де-парті у ресторані «Desert Rose». З початком війни він покинув заможне життя та приїхав в Україну.Перетнувши декілька кордонів, приїхав у Рівне. Почав волонтерити , готувати для переселенців та ЗСУ. А потім Назарія попросили перевести на польову кухню у батальйон.– Багато продуктів, які привозять сюди, використовуються і в ресторанах. Наприклад, ківі, ананаси, апельсини можна споживати не лише в свіжому вигляді. З них я готую страви різних кухонь світу. Ось тушена свинина з ананасами – це азіатська кухня. Хлопцям подобається, а керівництво підтримує зміни, – розповідає Назарій Антончук.Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.Зокрема, про перебіг бойових дій на Ізюмському напрямку розповів офіцер 93 бригади: "Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди…"За його словами, окупанти, які були в селі зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених ускладнюється, а тому "героїчно" відступили.У Луцьку служба «ЕКО таксі» допомагатиме «Ангару» збирати кошти на армію.Про це йдеться на сторінці Волонтерського штабу «Ангар».«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.За словами першого командира “Азову” та засновника полку, серед полонених є осетин, офіцер РФ, а також мобілізований окупантами з тимчасово окупованих територій Донецької області.Він також зауважив, що всі полонені живі й не покалічені.“Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому, що ми – “Азов”, тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог”, – підкреслив Білецький.Зокрема, у липні 2022 року учасниками ЗЕД було перераховано 1,7 мільярда гривень. Порівняно з липнем 2021 року ця сума зросла на 13 відсотків, порівняно з пільговим червнем 2022 року - майже у два з половиною рази. Середньоденні надходження державної скарбниці із зони діяльності митниці у липні склали 83,3 мільйона гривень.Крім законодавчої відміни пільг, позитивно впливає на наповнення бюджету тенденція збільшення обсягів ввезення мінеральних добрив, телефонних апаратів, сільськогосподарської техніки, запасних частин до моторних транспортних засобів, машин для очищення, сортування або калібрування насіння тощо.Бійці Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів рашистів у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграмі.Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.