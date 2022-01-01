ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці

ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці
Бійці Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів рашистів у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграмі.

Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.

«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.




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Теги: СтратКом, ЗСУ, втрати ворога, війна, Нова Каховка
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