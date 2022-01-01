ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці





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Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.



«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів рашистів у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграмі.Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.

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