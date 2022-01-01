ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці
Сьогодні, 19:33
Бійці Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів рашистів у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині.
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграмі.
Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.
«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграмі.
Зауважують, що українська артилерія завдала вкрай точного удару.
«У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад “гуманітарки”. Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці
Сьогодні, 19:33
На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей
Сьогодні, 18:39
Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
Сьогодні, 18:20
Медіа