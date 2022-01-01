Погода у Луцьку на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
6 серпня небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами.
Про це повідомляє Sinoptik.
Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
Температура повітря підніметься від 17°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників благовірних князів Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали паликопна (гроза палить копиці), тому в поле намагались не виїжджати, за польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
Температура повітря підніметься від 17°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників благовірних князів Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали паликопна (гроза палить копиці), тому в поле намагались не виїжджати, за польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ.
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