Погода у Луцьку на завтра, 6 серпня

6 серпня небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами.Про це повідомляє Sinoptik.Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.Температура повітря підніметься від 17°С до 29°С.Народний прогноз погоди: 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників благовірних князів Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали паликопна (гроза палить копиці), тому в поле намагались не виїжджати, за польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ.