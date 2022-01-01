На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 21:23
У боротьбі за свободу та незалежність України проти окупаційних військ Російської Федерації загинув житель Волині.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Наша громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого земляка Романа Юрчука. Він загинув сьогодні, 5 серпня, захищаючи Батьківщину на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського голови.
Факт загибелі волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Наша громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого земляка Романа Юрчука. Він загинув сьогодні, 5 серпня, захищаючи Батьківщину на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського голови.
Факт загибелі волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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