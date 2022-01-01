На війні з Росією загинув волинянин

На війні з Росією загинув волинянин
У боротьбі за свободу та незалежність України проти окупаційних військ Російської Федерації загинув житель Волині.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Наша громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого земляка Романа Юрчука. Він загинув сьогодні, 5 серпня, захищаючи Батьківщину на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського голови.

Факт загибелі волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, війна, Україна, росія, смерть
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