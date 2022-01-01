На війні з Росією загинув волинянин





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Наша громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого земляка Романа Юрчука. Він загинув сьогодні, 5 серпня, захищаючи Батьківщину на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського голови.



Факт загибелі волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за свободу та незалежність України проти окупаційних військ Російської Федерації загинув житель Волині.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Наша громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого земляка Романа Юрчука. Він загинув сьогодні, 5 серпня, захищаючи Батьківщину на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського голови.Факт загибелі волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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