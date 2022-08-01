Іноземні розслідувачі ідентифікували окупанта, який катував та вбив українського військового

Іноземні розслідувачі ідентифікували окупанта, який катував та вбив українського військового
Розслідувачі Bellingcat та видання The Insider заявляють, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Bellingcat та The Insider.

Bellingcat вдалося встановити, що знущання над військовополоненим відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат".

The Insider поговорив із головним учасником катувань, тувінцем на ім'я Очур-Суге Монгуш (1993 року народження).

Повідомляється, що він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Він заявив, що нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю, а просто супроводжував російських журналістів, а відео за його участю просто змонтовано.

Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували його друзі-журналісти.
Іноземні розслідувачі ідентифікували окупанта, який катував та вбив українського військового

Він відповів їм, що відео сфабриковано, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ і показати листи для відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав.

Монгуш стверджує, що у ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі-то це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину.

Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив.

При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу "Азот", справді він.

Таким чином, завдяки дзвінку вдалося, по-перше, встановити, що людина з відео RT – справді Очур-Суге Монгуш.

Також очевидно, що Монгуш говорив неправду, коли заперечував, що машину з літерами "Z" він ніколи не бачив, оскільки її чітко видно на відео Ланкастера, справжність якого Монгуш не заперечує.

Сам же Монгуш визнає, що його друзі "журналісти", яких він супроводжував, одразу зателефонували йому після виходу матеріалу зі словами "диви, яку х..ту про тебе опублікували", тобто, за його словами, друзі відразу впізнали його на відео.

Якщо вірити Монгушу, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім навіщось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на Монгуша, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети.

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Теги: війна, катування, росія
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