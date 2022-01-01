В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії

В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії
Мінцифра пропонує безоплатне навчання в IT-сфері. На вибір пропонується перелік з різних спеціальностей.

Про це повідомляють на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.

Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:

- Project та Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton та Blockchain

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Теги: навчання, IT-фахівці
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