В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії
Сьогодні, 20:22
Мінцифра пропонує безоплатне навчання в IT-сфері. На вибір пропонується перелік з різних спеціальностей.
Про це повідомляють на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.
Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:
- Project та Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton та Blockchain
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Про це повідомляють на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.
Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:
- Project та Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton та Blockchain
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