В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії





Про це повідомляють на

Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.



Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:



- Project та Product Management

- Business Analysis

- UI/UX Design

- Digital Marketing

- HR/Recruting

- FrontEnd

- QA

- Java

- JavaScript

- Pyton та Blockchain

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінцифра пропонує безоплатне навчання в IT-сфері. На вибір пропонується перелік з різних спеціальностей.Про це повідомляють на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:- Project та Product Management- Business Analysis- UI/UX Design- Digital Marketing- HR/Recruting- FrontEnd- QA- Java- JavaScript- Pyton та Blockchain

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