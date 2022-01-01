На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей

На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей
На війні з Росією віддав своє життя 30-річний ковельчанин Воробей Ярослав Миколайович.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав мер Ковеля Ігор Чайка.

Стрілець-снайпер, старший солдат загинув 2 серпня під час ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Солідар Донецької області.

Завтра, в суботу, 6 серпня, тіло бійця привезуть у рідне місто і прощання відбуватиметься таким чином:

11.00 - прощання біля будинку загиблого на вулиці Садовій;
12.00 - чин похорону в храмі Св. Димитрія Солунського, що на вулиці Шевченка;
13.00- хресний хід до центру міста;
13.15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану;
13.45-14.00 - виїзд до села Нова Вижва, де воїн Ярослав буде похований поряд із матір‘ю.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: військовий, загинув, ковельчанин
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