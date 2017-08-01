Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх
Сьогодні, 18:00
Міністерства молоді та спорту України включило володимирчанку Анну Клим’юк до складу збірної команди України з лижних перегонів на участь у ХХ зимових Дефлімпійських іграх 2023 року.
Про це повідомляють у Володимирській міськраді.
Серед десяти волинян, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях і отримують спеціальні стипендії Президента України, є й володимирчанка.
Анна Клим’юк – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, яка нині тренується складі національної збірної та є наймолодшою її учасницею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Володимирській міськраді.
Серед десяти волинян, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях і отримують спеціальні стипендії Президента України, є й володимирчанка.
Анна Клим’юк – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, яка нині тренується складі національної збірної та є наймолодшою її учасницею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей
Сьогодні, 18:39
Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
Сьогодні, 18:20
Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх
Сьогодні, 18:00
Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету
Сьогодні, 17:32
Медіа