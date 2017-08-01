Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх

Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх
Міністерства молоді та спорту України включило володимирчанку Анну Клим’юк до складу збірної команди України з лижних перегонів на участь у ХХ зимових Дефлімпійських іграх 2023 року.

Про це повідомляють у Володимирській міськраді.

Серед десяти волинян, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях і отримують спеціальні стипендії Президента України, є й володимирчанка.

Анна Клим’юк – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, яка нині тренується складі національної збірної та є наймолодшою її учасницею.

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Теги: Дефлімпійські ігри, володимирчанка
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