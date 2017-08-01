Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх

Анну Клим’юк до складу збірної команди України з лижних перегонів на участь у ХХ зимових Дефлімпійських іграх 2023 року.



Про це



Серед десяти волинян, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях і отримують спеціальні стипендії Президента України, є й володимирчанка.



Анна Клим’юк – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, яка нині тренується складі національної збірної та є наймолодшою її учасницею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерства молоді та спорту України включило володимирчанкудо складу збірної команди України з лижних перегонів на участь у ХХ зимових Дефлімпійських іграх 2023 року.Про це повідомляють у Володимирській міськраді.Серед десяти волинян, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях і отримують спеціальні стипендії Президента України, є й володимирчанка.Анна Клим’юк – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, яка нині тренується складі національної збірної та є наймолодшою її учасницею.

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