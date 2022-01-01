Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі





Про це повідомляє Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.



"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.



За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.



"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість поранених в результаті обстрілу Миколаєва вдень, 5 серпня, збільшилася до 22 людей.Про це повідомляє Telegram голови обласної рад"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів."Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.

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