Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі

Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
Кількість поранених в результаті обстрілу Миколаєва вдень, 5 серпня, збільшилася до 22 людей.

Про це повідомляє Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.

"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.

За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.

"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.

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Теги: Миколаївщина, Росія, обстріли, окупанти
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