Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
Сьогодні, 18:20
Кількість поранених в результаті обстрілу Миколаєва вдень, 5 серпня, збільшилася до 22 людей.
Про це повідомляє Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.
"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.
За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.
"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.
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Про це повідомляє Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.
"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.
За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.
"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.
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