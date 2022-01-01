Росіяни обстріляли Миколаїв: є загиблі та поранені
Сьогодні, 16:19
Російські окупанти вдень 5 серпня обстріляли Миколаїв, є загиблі, понад 10 людей отримали поранення.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
По обіді окупанти наносили удари зі сторони Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.
Серед постраждалих – 13-річний хлопець.
Голова ОВА Віталій Кім сказав про понад 10 поранених.
"Вже понад 10 "300-х" (поранених – ред.) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є "200-ті" (загиблі – ред.), бригади ще працюють", - сказав він.
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Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
По обіді окупанти наносили удари зі сторони Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.
Серед постраждалих – 13-річний хлопець.
Голова ОВА Віталій Кім сказав про понад 10 поранених.
"Вже понад 10 "300-х" (поранених – ред.) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є "200-ті" (загиблі – ред.), бригади ще працюють", - сказав він.
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