У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО

У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
У Луцьку служба «ЕКО таксі» допомагатиме «Ангару» збирати кошти на армію.

Про це йдеться на сторінці Волонтерського штабу «Ангар».

«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!
За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: донати, Ангар, такі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській ОДЮСШ знову буде новий керівник
Сьогодні, 16:36
Росіяни обстріляли Миколаїв: є загиблі та поранені
Сьогодні, 16:19
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Батьки школярів самі обиратимуть форму навчання
Сьогодні, 15:22
Передавав таємну інформацію Росії: СБУ викрила ексзаступника голови розвідки на держзраді
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
У Луцьку терміново збирають кошти на автомобіль для військових на фронт У Луцьку терміново збирають кошти на автомобіль для військових на фронт
28 липень, 18:27
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ «Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
13 липень, 14:40
У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
12 липень, 17:58
100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ 100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ
05 липень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Азовці» взяли в полон п'ятьох окупантів
Сьогодні, 16:55
 0
У Волинській ОДЮСШ знову буде новий керівник
Сьогодні, 16:36
 0
Росіяни обстріляли Миколаїв: є загиблі та поранені
Сьогодні, 16:19
 0
У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
Сьогодні, 15:46
 0
Батьки школярів самі обиратимуть форму навчання
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8