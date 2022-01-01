У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО
Сьогодні, 15:46
У Луцьку служба «ЕКО таксі» допомагатиме «Ангару» збирати кошти на армію.
Про це йдеться на сторінці Волонтерського штабу «Ангар».
«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!
За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Волонтерського штабу «Ангар».
«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!
За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.
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