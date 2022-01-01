У Луцьку в таксі можна задонатити на армію. ФОТО





Про це



«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!

За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку служба «ЕКО таксі» допомагатиме «Ангару» збирати кошти на армію.Про це йдеться на сторінці Волонтерського штабу «Ангар».«Тепер задонатити на армію можна прямо з пасажирського сидіння!За QR-кодом ви знайдете усі наші банки та реквізити», - йдеться у повідомленні.

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