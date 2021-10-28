Батьки школярів самі обиратимуть форму навчання





Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба уряду, пише



«Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання», – заявив Шкарлет.



«Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – наголосив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Право вибору форми навчання дітей із 1 вересня залишиться за батьками.Про це заявив міністр освіти, повідомляє пресслужба уряду, пише "Слово і Діло". «Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання», – заявив Шкарлет.«Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – наголосив міністр.

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