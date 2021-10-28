Батьки школярів самі обиратимуть форму навчання
Сьогодні, 15:22
Право вибору форми навчання дітей із 1 вересня залишиться за батьками.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба уряду, пише "Слово і Діло".
«Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання», – заявив Шкарлет.
«Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – наголосив міністр.
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Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба уряду, пише "Слово і Діло".
«Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання», – заявив Шкарлет.
«Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – наголосив міністр.
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