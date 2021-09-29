У Волинській ОДЮСШ знову буде новий керівник

У Волинській ОДЮСШ знову буде новий керівник
Підставою для розгляду кадрового питання стала заява призначеного майже два місяці тому виконувачем обов’язки директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи Віктора Бирилюка.

Про це повідомили у Волиньраді.

До цього у закладі він обіймав посаду заступника керівника з питань економіки та фінансів. Однак, Віктор Бирилюк просить увільнити його від виконання обов’язків очільника спортшколи, оскільки подвійне навантаження виявилося йому не до снаги.

За пропозицією відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності кандидатом на посаду т.в.о висунули Дмитра Піддубного. Він має професійну освіту, тренерський, організаційний та керівний досвід.

Відтак, члени постійної комісії рекомендують голові обласної ради увільнити Віктора Бирилюка від виконання обов’язків директора Обласної дитячо-юнацької спортивної школи, а Дмитра Піддубного призначити тимчасово виконувачем обов’язків директора ОДЮСШ.

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Теги: керівник, Волинь, ОДЮСШ
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