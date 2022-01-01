Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за постачання гранат з РФ, які застосували проти учасників Революції Гідності

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за постачання гранат з РФ, які застосували проти учасників Революції Гідності
Працівники ДБР за процесуального керівництва ОГП завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності.

Про це повідомили у в Державному бюро розслідувань.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території Російської Федерації ручні газові гранати «Дрейф-2», світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М», ручні димові гранати виробництва держави-агресора.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.

Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП «Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).

За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.

Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України.

Вище керівництво Російської Федерації постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів.

Триває системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, Революція Гідності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розробили план евакуації цивільних у випадку вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 17:34
Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету
Сьогодні, 17:32
Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за постачання гранат з РФ, які застосували проти учасників Революції Гідності
Сьогодні, 17:18
«Азовці» взяли в полон п'ятьох окупантів
Сьогодні, 16:55
У Волинській ОДЮСШ знову буде новий керівник
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Передавав таємну інформацію Росії: СБУ викрила ексзаступника голови розвідки на держзраді Передавав таємну інформацію Росії: СБУ викрила ексзаступника голови розвідки на держзраді
Сьогодні, 14:52
Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Уже до 13 серпня: у Білорусі знову продовжили військові навчання Уже до 13 серпня: у Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 14:20
Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей
Сьогодні, 18:39
 0
Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
Сьогодні, 18:20
 0
Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині розробили план евакуації цивільних у випадку вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 17:34
 0
Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8