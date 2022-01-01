Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за постачання гранат з РФ, які застосували проти учасників Революції Гідності
Сьогодні, 17:18
Працівники ДБР за процесуального керівництва ОГП завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності.
Про це повідомили у в Державному бюро розслідувань.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території Російської Федерації ручні газові гранати «Дрейф-2», світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М», ручні димові гранати виробництва держави-агресора.
Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.
Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП «Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.
Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).
За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.
Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України.
Вище керівництво Російської Федерації постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів.
Триває системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.
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Про це повідомили у в Державному бюро розслідувань.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території Російської Федерації ручні газові гранати «Дрейф-2», світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М», ручні димові гранати виробництва держави-агресора.
Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.
Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП «Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.
Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).
За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.
Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України.
Вище керівництво Російської Федерації постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів.
Триває системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.
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