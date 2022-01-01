Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету
Сьогодні, 17:32
Після скасування з 1 липня преференцій на сплату митних платежів під час імпорту окремих товарів, Волинська митниця вийшла за рівнем наповнення Державного бюджету на довоєнні показники, попри простій митних постів на українсько-білоруській ділянці кордону.
Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.
Зокрема, у липні 2022 року учасниками ЗЕД було перераховано 1,7 мільярда гривень. Порівняно з липнем 2021 року ця сума зросла на 13 відсотків, порівняно з пільговим червнем 2022 року - майже у два з половиною рази. Середньоденні надходження державної скарбниці із зони діяльності митниці у липні склали 83,3 мільйона гривень.
Крім законодавчої відміни пільг, позитивно впливає на наповнення бюджету тенденція збільшення обсягів ввезення мінеральних добрив, телефонних апаратів, сільськогосподарської техніки, запасних частин до моторних транспортних засобів, машин для очищення, сортування або калібрування насіння тощо.
Станом на 1 серпня 2022 року на обліку митниці перебуває понад 5 тисяч суб'єктів ЗЕД, з яких у липні здійснювало зовнішньоекономічну діяльність 1446 підприємств. За 7 місяців цього року усіма перераховано до Держбюджету податків в загальній сумі майже 6,6 мільярдів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.
Зокрема, у липні 2022 року учасниками ЗЕД було перераховано 1,7 мільярда гривень. Порівняно з липнем 2021 року ця сума зросла на 13 відсотків, порівняно з пільговим червнем 2022 року - майже у два з половиною рази. Середньоденні надходження державної скарбниці із зони діяльності митниці у липні склали 83,3 мільйона гривень.
Крім законодавчої відміни пільг, позитивно впливає на наповнення бюджету тенденція збільшення обсягів ввезення мінеральних добрив, телефонних апаратів, сільськогосподарської техніки, запасних частин до моторних транспортних засобів, машин для очищення, сортування або калібрування насіння тощо.
Станом на 1 серпня 2022 року на обліку митниці перебуває понад 5 тисяч суб'єктів ЗЕД, з яких у липні здійснювало зовнішньоекономічну діяльність 1446 підприємств. За 7 місяців цього року усіма перераховано до Держбюджету податків в загальній сумі майже 6,6 мільярдів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Володимирчанка братиме участь у зимових Дефлімпійських іграх
Сьогодні, 18:00
Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету
Сьогодні, 17:32
Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за постачання гранат з РФ, які застосували проти учасників Революції Гідності
Сьогодні, 17:18
«Азовці» взяли в полон п'ятьох окупантів
Сьогодні, 16:55
Медіа