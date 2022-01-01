Після скасування «нульового» розмитнення Волинська митниця вийшла на «довоєнні» показники наповнення бюджету

Після скасування з 1 липня преференцій на сплату митних платежів під час імпорту окремих товарів, Волинська митниця вийшла за рівнем наповнення Державного бюджету на довоєнні показники, попри простій митних постів на українсько-білоруській ділянці кордону.Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.Зокрема, у липні 2022 року учасниками ЗЕД було перераховано 1,7 мільярда гривень. Порівняно з липнем 2021 року ця сума зросла на 13 відсотків, порівняно з пільговим червнем 2022 року - майже у два з половиною рази. Середньоденні надходження державної скарбниці із зони діяльності митниці у липні склали 83,3 мільйона гривень.Крім законодавчої відміни пільг, позитивно впливає на наповнення бюджету тенденція збільшення обсягів ввезення мінеральних добрив, телефонних апаратів, сільськогосподарської техніки, запасних частин до моторних транспортних засобів, машин для очищення, сортування або калібрування насіння тощо.Станом на 1 серпня 2022 року на обліку митниці перебуває понад 5 тисяч суб'єктів ЗЕД, з яких у липні здійснювало зовнішньоекономічну діяльність 1446 підприємств. За 7 місяців цього року усіма перераховано до Держбюджету податків в загальній сумі майже 6,6 мільярдів гривень.