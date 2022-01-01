«Азовці» взяли в полон п'ятьох окупантів





Про це в п’ятницю, 5 серпня, Андрій Білецький.



За словами Білецького, серед полонених є осетин, офіцер РФ, а також мобілізований окупантами з тимчасово окупованих територій Донецької області.



Він також зауважив, що всі полонені живі й не покалічені.



“Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому, що ми – “Азов”, тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог”, – підкреслив Білецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові підрозділу ССО “Азов” взяли в полон п’ять окупантів. Серед них є російський офіцер.Про це в п’ятницю, 5 серпня, повідомив перший командир “Азову” та засновник полкуЗа словами Білецького, серед полонених є осетин, офіцер РФ, а також мобілізований окупантами з тимчасово окупованих територій Донецької області.Він також зауважив, що всі полонені живі й не покалічені.“Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому, що ми – “Азов”, тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог”, – підкреслив Білецький.

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