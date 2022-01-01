На Волині розробили план евакуації цивільних у випадку вторгнення з Білорусі

На Волині розробили план евакуації населення у разі збройного вторгнення з території Білорусі.Про це, за дорученням начальника Волинської ОВА, поінформував його перший заступник«В області створена евакуаційна комісія, яка розробила план евакуації населення Волині у разі збройного вторгнення з території Білорусі. На основі нього прийняті першочергові кроки, які будуть прийматися в районних військових адміністраціях та територіальних громадах для евакуації людей», – зазначив посадовець.Йдеться, зокрема, насамперед про евакуацію із тих громад Ковельського і Камінь-Каширського районів, які межують з Білоруссю.За словами Мовенка, план евакуації має гриф таємності. Інформація про те, як діяти, вже доведена до органів місцевого самоврядування. У випадку вторгнення ворожих військ людям пояснять, як діяти. Окрім того, існує також план евакуації загалом населення Волині на випадок військових дій на всій території області."Впевнений, що наші військові до такого не допустять", - сказав Мовенко.Нагадаємо, раніше