На Волині розробили план евакуації цивільних у випадку вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 17:34
На Волині розробили план евакуації населення у разі збройного вторгнення з території Білорусі.
Про це, за дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, поінформував його перший заступник Сергій Мовенко.
«В області створена евакуаційна комісія, яка розробила план евакуації населення Волині у разі збройного вторгнення з території Білорусі. На основі нього прийняті першочергові кроки, які будуть прийматися в районних військових адміністраціях та територіальних громадах для евакуації людей», – зазначив посадовець.
Йдеться, зокрема, насамперед про евакуацію із тих громад Ковельського і Камінь-Каширського районів, які межують з Білоруссю.
За словами Мовенка, план евакуації має гриф таємності. Інформація про те, як діяти, вже доведена до органів місцевого самоврядування. У випадку вторгнення ворожих військ людям пояснять, як діяти. Окрім того, існує також план евакуації загалом населення Волині на випадок військових дій на всій території області.
"Впевнений, що наші військові до такого не допустять", - сказав Мовенко.
Нагадаємо, раніше про створення плану евакуації повідомили у Рівненській області.
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Про це, за дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, поінформував його перший заступник Сергій Мовенко.
«В області створена евакуаційна комісія, яка розробила план евакуації населення Волині у разі збройного вторгнення з території Білорусі. На основі нього прийняті першочергові кроки, які будуть прийматися в районних військових адміністраціях та територіальних громадах для евакуації людей», – зазначив посадовець.
Йдеться, зокрема, насамперед про евакуацію із тих громад Ковельського і Камінь-Каширського районів, які межують з Білоруссю.
За словами Мовенка, план евакуації має гриф таємності. Інформація про те, як діяти, вже доведена до органів місцевого самоврядування. У випадку вторгнення ворожих військ людям пояснять, як діяти. Окрім того, існує також план евакуації загалом населення Волині на випадок військових дій на всій території області.
"Впевнений, що наші військові до такого не допустять", - сказав Мовенко.
Нагадаємо, раніше про створення плану евакуації повідомили у Рівненській області.
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Коментарі 2
Секретний план евакуації населення... А як евакуйовувати людей, які не знають (бо секретно) куди евакуйовуватись?
Долбойоби
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