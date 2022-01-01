ЗСУ за добу знищили 7 складів з боєприпасами і 2 бази окупантів





Про це повідомляє Сергія Братчука.



Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:



Донецьк - склад з боєприпасами;



Нова Каховка (Херсонська область)- база;



Чорнобаївка - уточнюється;



Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;



Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;



Херсонський район - склад з боєприпасами;



Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;



Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;



Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;



Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 5 серпня українські захисники знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази.Про це повідомляє УНН , посилаючись на речника Одеської ОВАПротягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:Донецьк - склад з боєприпасами;Нова Каховка (Херсонська область)- база;Чорнобаївка - уточнюється;Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;Херсонський район - склад з боєприпасами;Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;

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