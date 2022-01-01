ЗСУ за добу знищили 7 складів з боєприпасами і 2 бази окупантів
Сьогодні, 07:33
Протягом 5 серпня українські захисники знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:
Донецьк - склад з боєприпасами;
Нова Каховка (Херсонська область)- база;
Чорнобаївка - уточнюється;
Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;
Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;
Херсонський район - склад з боєприпасами;
Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:
Донецьк - склад з боєприпасами;
Нова Каховка (Херсонська область)- база;
Чорнобаївка - уточнюється;
Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;
Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;
Херсонський район - склад з боєприпасами;
Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;
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