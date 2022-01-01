ЗСУ за добу знищили 7 складів з боєприпасами і 2 бази окупантів

ЗСУ за добу знищили 7 складів з боєприпасами і 2 бази окупантів
Протягом 5 серпня українські захисники знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:

Донецьк - склад з боєприпасами;

Нова Каховка (Херсонська область)- база;

Чорнобаївка - уточнюється;

Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;

Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;

Херсонський район - склад з боєприпасами;

Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;

Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;

Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;

Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;

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Теги: війна, ЗСУ, росія
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