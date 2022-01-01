Вперше у Луцьку – піца без бортиків*

У Луцьку розмаїття закладів харчування та доставок їжі дійсно вражає. Здивувати просто смачною піцою в обласному центрі важкувато, однакце таки вдалося. Їхня варіація італійської страви уже встигла завоювати серденька наймолодших клієнтів, бо тут її готують, використовуючи, до того ж, продукти найвищого ґатунку.Ідею створення піцерії власник «Pizza DAVI»плекав близько семи років і не так давно втілив її у реальність.«За освітою я кухар-технолог. Певний період працював у Польщі, а згодом вирішив повернутися в Україну. Тут одружився, працював у сфері продажів, але продовжував мріяти про власний бізнес. Майже 7 років «виношував» ідею створити ідеальну піцерію. Щоразу щось підчитував, занотовував і врешті наважився», – ділиться Володимир.Зваживши усі «за» та «проти» в умовах пандемії та карантинних обмежень, Володимир Олексюк дійшов висновку: працюватиме лише на доставку і самовиніс.«Головне у складний час, а тим паче нині, – оптимізація. Це стосується і технологічних процесів на кухні, і бізнесу загалом. Я не бачив сенсу відкривати великий повноцінний заклад, якщо у будь-який момент через черговий спалах вірусу доведеться зачинятися. І зараз доставка – річ дуже помічна. У людей вистачає клопоту, тож навряд голова забита новими рецептами. А піца – це», – розповідає підприємець.Асортимент «Pizza DAVI» налічує, усі – авторські, та основна фішка – відсутність бортиків.«Я не люблю оці товсті лаваші, головне – начинка, тож у нас – тонюсінька і смачнюча основа. А бортики дуже часто лишають у тарілках. Це, до слова, стосується не лише дітей. Хтось їх просто не любить, а хтось таким чином урізає калораж. А це ж тісто… Хотілося би, звісно, аби його пташкам чи собакам залишали, а зазвичай його просто викидають. Для мене це неприпустимо. І мені спало на думку спробувати зробити піцу без бортиків. Мабуть, є ті, хто думає, що то якесь божевілля, але малеча кайфує, а це ще ті гурмани», – усміхаючись, пояснює Володимир Олексюк.Ще одна перевага «Pizza DAVI» –. Підприємець підгледів, які ковбасні вироби використовують колеги за кордоном, і у своїй піці використовує такі ж.«Ковбасу здебільшого замовляю в Італії та Польщі. Можу навіть секретом поділитися: у піцу «Папероні» додаю лише польську салямі. Смачнішої – не знайдете.А ще у нас – чудовий червоний соус, адже використовуємо лише якісні томати у власному сокові. Зазвичай у закладах використовують пульпу – перебиті помідори, які надходять у 10-кілограмових ящиках. Ми ж дістаємо із баночки цільний томат, переконуємось, що продукт добротний і лише тоді робимо соус. А через цю пульпу, до речі, часто виникає печія, тож будьте обачні», – тлумачить чоловік.І найголовніше, запевняє кухар, – у «Pizza DAVI» неможливо отруїтися, аджезапобігають цьому неприємному явищу.Плюси, які виокремлюють постійні клієнти, – найрізноманітніші. До прикладу, пануже має дві фаворитки: піцу «Фету» та «Американу», проте і новинки куштує із задоволенням, бо піцейолі, каже, довіряє. Мовляв, той завжди порадить та ще й до вподобань дослухається.До слова, нині у «Pizza DAVI» діє акція:Окрім того, у піцерії діє, якщо сума замовлення складає щонайменше 350 грн. І гарантовано до кожного замовлення –