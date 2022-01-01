Помер колишній мер Володимира Петро Саганюк
Сьогодні, 12:46
Вранці 6 серпня помер 72-річний колишній міський голова Володимира Петро Саганюк.
Про це інформує БУГ.
Відомо, що чоловіку стало зле в авто. Журналістам БУГу у міській лікарні факт смерті підтвердили, однак причину - не називають.
Довідково:
Петро Саганюк п'ять каденцій був міським головою Володимира. Вперше обійняв посаду мера Володимира-Волинського у 1998 році. Відтоді його обирали міським головою ще 4 рази. Загалом Петро Данилович очолював місто понад 20 років.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Петра Саганюка. Вічна пам'ять!
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Про це інформує БУГ.
Відомо, що чоловіку стало зле в авто. Журналістам БУГу у міській лікарні факт смерті підтвердили, однак причину - не називають.
Довідково:
Петро Саганюк п'ять каденцій був міським головою Володимира. Вперше обійняв посаду мера Володимира-Волинського у 1998 році. Відтоді його обирали міським головою ще 4 рази. Загалом Петро Данилович очолював місто понад 20 років.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Петра Саганюка. Вічна пам'ять!
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