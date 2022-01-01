Помер колишній мер Володимира Петро Саганюк

Петро Саганюк.



Про це



Відомо, що чоловіку стало зле в авто. Журналістам БУГу у міській лікарні факт смерті підтвердили, однак причину - не називають.



Довідково:



Петро Саганюк п'ять каденцій був міським головою Володимира. Вперше обійняв посаду мера Володимира-Волинського у 1998 році. Відтоді його обирали міським головою ще 4 рази. Загалом Петро Данилович очолював місто понад 20 років.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Петра Саганюка. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 6 серпня помер 72-річний колишній міський голова ВолодимираПро це інформує БУГ.Відомо, що чоловіку стало зле в авто. Журналістам БУГу у міській лікарні факт смерті підтвердили, однак причину - не називають.Петро Саганюк п'ять каденцій був міським головою Володимира. Вперше обійняв посаду мера Володимира-Волинського у 1998 році. Відтоді його обирали міським головою ще 4 рази. Загалом Петро Данилович очолював місто понад 20 років.

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