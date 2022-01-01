Волинські волонтери поділилися технікою створення маскувальних костюмів для ЗСУ

Волинські волонтери поділилися технікою створення маскувальних костюмів для ЗСУ
У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. Одні волонтери скубуть нитки, інші – вплітають їх у рибацькі сітки. Робота технічно важка, – розповіла Суспільному волонтерка Славомира Тумакова.

З її слів, робити маскувальні костюми почали у березні, досвід перейняли у волонтерів з інших областей та дослухалися до побажань воїнів. Виготовляють за конкретним замовленням, розмірами та колористикою, – каже волонтерка.

Для того, щоб сплести маскувальний костюм, до основи – рибацької сітки, потрібні нитки.

"Вирізаються квадратики та ми смикаємо ті ниточки. Складаємо по різних розмірах і коли вже насмикаємо ті нитки, ми передаємо, щоб плели", – говорить Славомира Тумакова.

В основу рибацької сітки нитки вплітають інші волонтери.

Хламида та капюшон заплітаються за різними схемами. Масове заплітання відбувається знизу до верху, – каже волонтерка Ольга. Використовують нитки з мішковини, шерсть в кольорах відповідного ландшафту та стрічки від тканини з камуфляжу.

Виготовляють маскувальні костюми і лучанки, і переселенки. 19 березня на Волинь з Мелітополя приїхала Любов Федорівна. Одразу почала волонтерити, – говорить жінка.

Протягом чотирьох місяців волинянки виготовили майже 120 маскувальних костюмів. Готові одразу віддають волонтерам, які доставляють їх на передову, – каже волонтерка Анастасія Кожура.



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Теги: Волинь, волонтери, допомога ЗСУ, маскувальні сітки
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