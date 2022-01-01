Волинська параконоїстка стала чемпіонкою світу





Волинянка Марина Мажула в суботу, 6 серпня, здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 м (параканое, клас L1), - повідомляє



Таким чином Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.Волинянкав суботу, 6 серпня, здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 м (параканое, клас L1), - повідомляє Район.in.ua. Таким чином Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу.

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