Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО

Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО
У лавах Нацгвардії України разом в одному підрозділі служать два Артури – 52-річний батько і його 28-річний син. Артур молодший у Збройних Силах України вже вдруге.

Де саме служать батько і син розголошувати не можна. Суспільне побувало на позиції нацгвардійців та поспілкувалося з обома Артурами.

Як розповів батько, спершу на позиції усі дивувалися однаковим іменам та прізвищам чоловіків. "Ми постійно разом, заступаємо, відпочиваємо і підтримуємо один одного", – каже старший Артур.
Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО

Молодший Артур 2015-того служив у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення військ РФ повернувся з-за кордону, щоб знову стати на захист країни. "Я тут народився. Це ще з АТО було, я зрозумів, що тікати немає куди, це моя земля", – говорить нацгвардієць.
Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО

Коли є час і натхнення, молодший Артур бере до рук гітару і починає співати. Каже: музикою почав займатися ще під час строкової служби. Згодом гітара супроводжувала бійця і в Маріуполі.

Вдома на чоловіків чекає матір. Молодший Артур жартує: під час телефонних дзвінків жінка завжди випитує у чоловіка та сина, чи вони гарно їдять.


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Теги: Волинь, Україна, війна, Нацгвардія
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