Волинянин не зумів завоювати бронзу на Кубку Європи, поступившись іншому українцю
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Збірна України з дзюдо успішно стартувала на континентальному Кубку серед дорослих, який в ці дні приймає латвійська Рига. У перший змагальний день в доробку нашої команди одразу сім нагород, серед них 3 золоті.
За бронзову нагороду боровся спортсмен з Волині, - повідомляє Федерація дзюдо України.
Бронзу в скарбничку української команди поклав Станіслав Семков (до 66 кг). Українець впевнено пробився до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону змагань з Латвії, після чого у поєдинку за бронзу здолав співвітчизника, уродженця Любешівщини Вадима Чернова.
За підсумками першого змагального дня збірна України очолила загальнокомандний залік. Щиро вітаємо наших чемпіонів та призерів змагань, а також увесь тренерський штаб з даними звитягами! У неділю, 7 серпня, на татамі в Ризі вийдуть ще 8 представників збірної України.
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За бронзову нагороду боровся спортсмен з Волині, - повідомляє Федерація дзюдо України.
Бронзу в скарбничку української команди поклав Станіслав Семков (до 66 кг). Українець впевнено пробився до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону змагань з Латвії, після чого у поєдинку за бронзу здолав співвітчизника, уродженця Любешівщини Вадима Чернова.
За підсумками першого змагального дня збірна України очолила загальнокомандний залік. Щиро вітаємо наших чемпіонів та призерів змагань, а також увесь тренерський штаб з даними звитягами! У неділю, 7 серпня, на татамі в Ризі вийдуть ще 8 представників збірної України.
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