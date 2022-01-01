Волинянин не зумів завоювати бронзу на Кубку Європи, поступившись іншому українцю

Збірна України з дзюдо успішно стартувала на континентальному Кубку серед дорослих, який в ці дні приймає латвійська Рига. У перший змагальний день в доробку нашої команди одразу сім нагород, серед них 3 золоті.За бронзову нагороду боровся спортсмен з Волині, - повідомляє Федерація дзюдо України.Бронзу в скарбничку української команди поклав(до 66 кг). Українець впевнено пробився до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону змагань з Латвії, після чого у поєдинку за бронзу здолав співвітчизника, уродженця ЛюбешівщиниЗа підсумками першого змагального дня збірна України очолила загальнокомандний залік. Щиро вітаємо наших чемпіонів та призерів змагань, а також увесь тренерський штаб з даними звитягами! У неділю, 7 серпня, на татамі в Ризі вийдуть ще 8 представників збірної України.