Волинянин не зумів завоювати бронзу на Кубку Європи, поступившись іншому українцю

Волинянин не зумів завоювати бронзу на Кубку Європи, поступившись іншому українцю
Збірна України з дзюдо успішно стартувала на континентальному Кубку серед дорослих, який в ці дні приймає латвійська Рига. У перший змагальний день в доробку нашої команди одразу сім нагород, серед них 3 золоті.

За бронзову нагороду боровся спортсмен з Волині, - повідомляє Федерація дзюдо України.

Бронзу в скарбничку української команди поклав Станіслав Семков (до 66 кг). Українець впевнено пробився до півфіналу, де поступився майбутньому чемпіону змагань з Латвії, після чого у поєдинку за бронзу здолав співвітчизника, уродженця Любешівщини Вадима Чернова.

За підсумками першого змагального дня збірна України очолила загальнокомандний залік. Щиро вітаємо наших чемпіонів та призерів змагань, а також увесь тренерський штаб з даними звитягами! У неділю, 7 серпня, на татамі в Ризі вийдуть ще 8 представників збірної України.


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Теги: Волинь, Україна, спорт, дзюдо
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