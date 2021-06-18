Школяр з Волині став переможцем всеукраїнсього конкурсу

Школяріз Любешова став переможцем Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної бібліотеки для дітей.Конкурс проводили у рамках Року збереження та живого миру в Україні Національною бібліотекою України для дітей, ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей», Державною екологічною інспекцією України, Національною спілкою художників України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.Усього в Конкурсі взяли участь 1483 учасника з 20 областей України та м. Києва віком від 6 до 18 років у 2-х вікових категоріях: читачі-учні 1-5 класів; читачі-учні 6-11 класів.Особливо приємно, що робота Андрія також відзначена подякою Національної спілки художників України за особливо креативне мислення, вірне композиційне рішення. А голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський порадив Андрієві Видерку пов’язати майбутню професію з графічним дизайном.За результатами конкурсу планується видання Альманаху, в якому будуть представлені найкращі роботи переможців. Усі діти, які взяли участь у Конкурсі, отримають дипломи, а переможці – дипломи та цінні подарунки.