Школяр з Волині став переможцем всеукраїнсього конкурсу

Школяр з Волині став переможцем всеукраїнсього конкурсу
Школяр Андрій Видерко із Любешова став переможцем Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної бібліотеки для дітей.

Конкурс проводили у рамках Року збереження та живого миру в Україні Національною бібліотекою України для дітей, ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей», Державною екологічною інспекцією України, Національною спілкою художників України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.
Усього в Конкурсі взяли участь 1483 учасника з 20 областей України та м. Києва віком від 6 до 18 років у 2-х вікових категоріях: читачі-учні 1-5 класів; читачі-учні 6-11 класів.

Особливо приємно, що робота Андрія також відзначена подякою Національної спілки художників України за особливо креативне мислення, вірне композиційне рішення. А голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський порадив Андрієві Видерку пов’язати майбутню професію з графічним дизайном.

За результатами конкурсу планується видання Альманаху, в якому будуть представлені найкращі роботи переможців. Усі діти, які взяли участь у Конкурсі, отримають дипломи, а переможці – дипломи та цінні подарунки.

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Теги: конкурс, Волинь, Любешів
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