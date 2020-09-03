Акторка-переселенка з Харкова навчає дітей у Луцьку. ВІДЕО

Алла Скрипічук викладала акторську майстерність у Харківській приватній школі. Працювала з дітьми. Нині тимчасово оселилася в Луцьку. Тут на волонтерських засадах доєдналася до театрального гуртка "Бешкетники", що діє у луцькому палаці культури.



Жінка розповіла



У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка разом з мамоною, сусідкою, собакою та кішкою ховались в укритті Харківського метро. Ніч провели у машині. Потім вирішили ночувати вдома.



"Спали у гардеробній, ванній кімнаті, потім перейшли до ліфтової кімнати у під'їзд", – розповідає Алла Скрипічук.



8 березня родина зрозуміла, що залишатися під обстрілами небезпечно та вирішили евакуйовуватись з міста. Їхали переповненим поїздом, лежачи на третіх поличках.



"Нам навіть провідник не міг сказати куди ми їдемо. Так дісталися до Львова", – розповідає переселенка.



У Луцьку жили знайомі, у яких родина жила, поки шукала квартиру. Тут жінка почала шукати роботу, адже сім років у Харкові викладала акторську майстерність дітям. Так потрапила до палацу культури міста Луцька.



"Перше моє заняття, коли сюди прийшла, я сказала, хто я така, що я з Харкова. Усі діти: я теж, я теж. Так і працюю з дітьми-переселенцями", – говорить Алла Скрипічук.





Поки Алла Скрипічук присвячує себе викладацькій справі та мріє про повернення до Харкова тоді, коли небо знову стане мирним.

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