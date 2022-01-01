У столиці Австрії з’явилося графіті «Привид Києва»





Настінний малюнок до дня Повітряних сил України створив білоруський митець Михась Смольскі, - пише



Виконане у синьо-жовтих кольорах графіті створено на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу біля метро Schottenring.



Як повідомлялося, у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних сил ЗСУ.



Героїзм військових льотчиків у перші тижні повномасштабного вторгнення рф став джерелом народної легенди про «Привида Києва» – повітряного аса-супергероя, який з’являється там, де не чекають, і успішно атакує літаки російських загарбників.



Графіті «Привид Києва» у Відні / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Пізніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що «Привид Києва» – це, швидше, збірний образ героїчних пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають українське небо.



«Це образ – передусім, льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів. І саме військові льотчики є прообразом цього Привида. Ми говоримо так: усі ми – Привиди, ми з'являємося там, де ворог нас не чекає, і нехай нас бояться», - заявляв речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



Після понад п’яти місяців повномасштабної війни рф проти України російській «другій армії світу» так і не вдалося встановити контроль над українським небом. Українська бойова авіація продовжує зміцнювати свою присутність над українською землею та завдавати удари про військах загарбників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній частині Відня з’явилося графіті «Привид Києва», присвячене військовим льотчикам-захисникам українського неба від російського агресора.Настінний малюнок до дня Повітряних сил України створив білоруський митець Михась Смольскі, - пише Укрінформ. Виконане у синьо-жовтих кольорах графіті створено на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу біля метро Schottenring.Як повідомлялося, у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних сил ЗСУ.Героїзм військових льотчиків у перші тижні повномасштабного вторгнення рф став джерелом народної легенди про «Привида Києва» – повітряного аса-супергероя, який з’являється там, де не чекають, і успішно атакує літаки російських загарбників.Графіті «Привид Києва» у Відні / Фото: Василь Короткий, УкрінформПізніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що «Привид Києва» – це, швидше, збірний образ героїчних пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають українське небо.«Це образ – передусім, льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів. І саме військові льотчики є прообразом цього Привида. Ми говоримо так: усі ми – Привиди, ми з'являємося там, де ворог нас не чекає, і нехай нас бояться», - заявляв речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.Після понад п’яти місяців повномасштабної війни рф проти України російській «другій армії світу» так і не вдалося встановити контроль над українським небом. Українська бойова авіація продовжує зміцнювати свою присутність над українською землею та завдавати удари про військах загарбників.

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