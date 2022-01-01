На Херсонщині окупанти викрадають людей, які займаються обігом гривні





Про це Сергій Хлань.



Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.



"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні.Про це написав депутат Херсонської обласної радиХлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати."Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.

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