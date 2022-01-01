На Херсонщині окупанти викрадають людей, які займаються обігом гривні
Сьогодні, 22:25
В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні.
Про це написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.
"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.
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Про це написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.
"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.
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