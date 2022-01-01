На Херсонщині окупанти викрадають людей, які займаються обігом гривні

На Херсонщині окупанти викрадають людей, які займаються обігом гривні
В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні.

Про це написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.

"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.

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Теги: Херсонщина, окупанти
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