8 серпня на Волині: гортаючи календар

8 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 8 серпня святкують депутат Луцької міської ради Алла Надточій (на фото) та завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк.

А також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки Наталії Ариванюк, екс-народного депутата України Анатолія Горбатюка, представника Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павла Самолюка.

Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.

У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

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Теги: День народження, Луцьк
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