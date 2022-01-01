8 серпня на Волині: гортаючи календар

Алла Надточій (на фото) та завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк.



А також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки Наталії Ариванюк, екс-народного депутата України Анатолія Горбатюка, представника Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павла Самолюка.



Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.



У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 8 серпня святкують депутат Луцької міської ради(на фото) та завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, заслужений працівник культури УкраїниА також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки, екс-народного депутата Українипредставника Благодійного фонду «Патріоти Волині»Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

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