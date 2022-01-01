8 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 8 серпня святкують депутат Луцької міської ради Алла Надточій (на фото) та завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк.
А також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки Наталії Ариванюк, екс-народного депутата України Анатолія Горбатюка, представника Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павла Самолюка.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.
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А також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки Наталії Ариванюк, екс-народного депутата України Анатолія Горбатюка, представника Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павла Самолюка.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.
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