Помер ексдепутат Нововолинської міськради
Сьогодні, 21:48
Відійшов у вічність колишній депутат трьох скликань Нововолинської міської ради Леонід Климович. Йому було 45 років.
Сумну звістку повідомила дружина ексдепутата Анна, інформує БУГ.
Прощання із Леонідом Климовичем відбудеться завтра у Низкиницькому монастирі о 14:00.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
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Сумну звістку повідомила дружина ексдепутата Анна, інформує БУГ.
Прощання із Леонідом Климовичем відбудеться завтра у Низкиницькому монастирі о 14:00.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
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