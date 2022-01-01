Помер ексдепутат Нововолинської міськради

Леонід Климович. Йому було 45 років.



Сумну звістку повідомила дружина ексдепутата Анна, інформує



Прощання із Леонідом Климовичем відбудеться завтра у Низкиницькому монастирі о 14:00.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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