Помер ексдепутат Нововолинської міськради

Помер ексдепутат Нововолинської міськради
Відійшов у вічність колишній депутат трьох скликань Нововолинської міської ради Леонід Климович. Йому було 45 років.

Сумну звістку повідомила дружина ексдепутата Анна, інформує БУГ.

Прощання із Леонідом Климовичем відбудеться завтра у Низкиницькому монастирі о 14:00.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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