Погода у Луцьку на завтра, 8 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 8 серпня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 19 - 23 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С - 18°С.

У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують вітер північно-східний, 5-10 м/с.
і температуру 10-15° тепла вночі та 20-25° вдень.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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