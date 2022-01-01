Погода у Луцьку на завтра, 8 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 19 - 23 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С - 18°С.



У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують вітер північно-східний, 5-10 м/с.

і температуру 10-15° тепла вночі та 20-25° вдень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 19 - 23 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С - 18°С.У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують вітер північно-східний, 5-10 м/с.і температуру 10-15° тепла вночі та 20-25° вдень.

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