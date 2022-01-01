Скільки техніки РФ втратила у війні з Україною

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 5083 одиниці військової техніки.Про це йдеться в даних міжнародної дослідницької групи Oryx, яка веде обчислення знищеної та захопленої військової техніки у війні РФ проти України на підставі опублікованих в Мережі фото та відео, - пише Укрінформ.Станом на 7 серпня опубліковано фотографії 3238 одиниць знищеної російської техніки, 109 – пошкодженої, 326 – "покинутої". Ще 1410 одиниць військової техніки армії Росії було захоплено українськими військовими. Техніка, яку віднесено в категорію "покинута", скоріш за все, була потім захоплена або знищена.Але реальна кількість знищеної на війні техніки значно перевищує зафіксовану групою.Водночас документально підтверджено, що російські військові втратили 929 танків, з яких 565 було знищено, 35 пошкоджено, 49 – "покинуто". Ще 280 танків було захоплено українськими військовими.Також зафіксовано втрату країною-агресором 518 бойових броньованих машин, понад тисячу БМП, понад 140 БТРів, 32 бронеавтомобілі з протимінним захистом.Підтверджено втрату росіянами 14 важких мінометів, 74 одиниць буксированої артилерії, 152 самохідних артилерійських установок та 94 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).Документально зафіксовано 37 знищених російських літаків (ще один пошкоджено) та 49 втрачених вертольотів. До того ж Росія утратила вже 104 безпілотники, з яких 54 знищено, а 50 захоплено.Зафіксовано і втрати військово-морського флоту Росії - 11 кораблів (8 знищено, 3 пошкоджено).