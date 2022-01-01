Скільки техніки РФ втратила у війні з Україною

Скільки техніки РФ втратила у війні з Україною
Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 5083 одиниці військової техніки.

Про це йдеться в даних міжнародної дослідницької групи Oryx, яка веде обчислення знищеної та захопленої військової техніки у війні РФ проти України на підставі опублікованих в Мережі фото та відео, - пише Укрінформ.

Станом на 7 серпня опубліковано фотографії 3238 одиниць знищеної російської техніки, 109 – пошкодженої, 326 – "покинутої". Ще 1410 одиниць військової техніки армії Росії було захоплено українськими військовими. Техніка, яку віднесено в категорію "покинута", скоріш за все, була потім захоплена або знищена.

Але реальна кількість знищеної на війні техніки значно перевищує зафіксовану групою.

Водночас документально підтверджено, що російські військові втратили 929 танків, з яких 565 було знищено, 35 пошкоджено, 49 – "покинуто". Ще 280 танків було захоплено українськими військовими.

Також зафіксовано втрату країною-агресором 518 бойових броньованих машин, понад тисячу БМП, понад 140 БТРів, 32 бронеавтомобілі з протимінним захистом.

Підтверджено втрату росіянами 14 важких мінометів, 74 одиниць буксированої артилерії, 152 самохідних артилерійських установок та 94 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Документально зафіксовано 37 знищених російських літаків (ще один пошкоджено) та 49 втрачених вертольотів. До того ж Росія утратила вже 104 безпілотники, з яких 54 знищено, а 50 захоплено.

Зафіксовано і втрати військово-морського флоту Росії - 11 кораблів (8 знищено, 3 пошкоджено).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: РФ, втрати, техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки техніки РФ втратила у війні з Україною
Сьогодні, 03:11
РФ обстріляла Харків
Сьогодні, 02:10
Росія атакувала Вінничину
Сьогодні, 01:00
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня
07 серпень, 23:29
Схожі новини
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
27 травень, 22:31
Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни
05 квітень, 00:04
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни 44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
06 березень, 00:26
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни 44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
05 березень, 00:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки техніки РФ втратила у війні з Україною
Сьогодні, 03:11
 0
РФ обстріляла Харків
Сьогодні, 02:10
 0
Росія атакувала Вінничину
Сьогодні, 01:00
 0
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня
07 серпень, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8