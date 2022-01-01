На Харківщині з початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних





Про це повідомив очільник обласної прокуратури



"На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", - йдеться у його заяві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", - йдеться у його заяві.

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