На Харківщині з початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних
Сьогодні, 06:33
З 24 лютого на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.
Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", - йдеться у його заяві.
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Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", - йдеться у його заяві.
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