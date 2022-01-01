Збройні сили України ліквідували 42 340 російських військових
Сьогодні, 09:40
Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько вже 42 340 російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1811 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,
артилерійських систем - 960 (+2) од,
РСЗВ - 261 (+1) од,
засоби ППО - 132 (+0) од,
літаків - 223 (+0) од,
вертольотів - 192 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
крилаті ракети - 182 (+0),
Кораблі / катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
спеціальна техніка - 86 (+0).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1811 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,
артилерійських систем - 960 (+2) од,
РСЗВ - 261 (+1) од,
засоби ППО - 132 (+0) од,
літаків - 223 (+0) од,
вертольотів - 192 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
крилаті ракети - 182 (+0),
Кораблі / катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
спеціальна техніка - 86 (+0).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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