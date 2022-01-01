Збройні сили України ліквідували 42 340 російських військових





Про це



Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:



особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,



танків - 1811 (+6) од,



бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,



артилерійських систем - 960 (+2) од,



РСЗВ - 261 (+1) од,



засоби ППО - 132 (+0) од,



літаків - 223 (+0) од,



вертольотів - 192 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),



крилаті ракети - 182 (+0),



Кораблі / катери - 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,



спеціальна техніка - 86 (+0).



У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько вже 42 340 російських військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,танків - 1811 (+6) од,бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,артилерійських систем - 960 (+2) од,РСЗВ - 261 (+1) од,засоби ППО - 132 (+0) од,літаків - 223 (+0) од,вертольотів - 192 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),крилаті ракети - 182 (+0),Кораблі / катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,спеціальна техніка - 86 (+0).У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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