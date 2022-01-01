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Збройні сили України ліквідували 42 340 російських військових

Збройні сили України ліквідували 42 340 російських військових
Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько вже 42 340 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,

артилерійських систем - 960 (+2) од,

РСЗВ - 261 (+1) од,

засоби ППО - 132 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

вертольотів - 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),

крилаті ракети - 182 (+0),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,

спеціальна техніка - 86 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.


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Теги: Росія, Україна, війна
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