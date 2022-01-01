На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж
Сьогодні, 10:30
За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 17 пожеж, здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували 2 людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На водних об’єктах загинула 1 людина.
Ще одна людина загинула внаслідок пожежі.
Так, 5 серпня о 10:14 у селі Колодеже Городищенської громади Луцького району виникла пожежа стерні площею 1,5 гектари. Пожежу локалізували працівники 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка о 10:40, ліквідували о 10:55. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка.
Внаслідок пожежі отримала сильні опіки власниця земельної ділянки - жінка 1956 р.н., яка була госпіталізована в опікове відділення Луцької міської лікарні. За дві години від отриманих травм вона померла.
7 серпня вранці об 11:25 через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорівся торф в селі Домашів Ківерцівської міської громади Луцького району. Площа загорання – 0,5 гектари. О 12:35 співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці вдалося локалізували пожежу. Рятувальникам активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Журавичі та 9 чоловік місцевого населення. Спільними зусиллями усіх - рятувальників та небайдужих громадян, о 15:00 пожежа ліквідована.
Ще три пожежі трав’яного настилу, що виникли у селах Скобелка, Боголюби Луцького району та на дачному масиві «Урожай» у Ковельському районі, оперативно ліквідували рятувальники підрозділів служби 101 області.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в області вилучено та знешкоджено три боєприпаси часів Другої світової війни у Ковельському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На водних об’єктах загинула 1 людина.
Ще одна людина загинула внаслідок пожежі.
Так, 5 серпня о 10:14 у селі Колодеже Городищенської громади Луцького району виникла пожежа стерні площею 1,5 гектари. Пожежу локалізували працівники 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка о 10:40, ліквідували о 10:55. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка.
Внаслідок пожежі отримала сильні опіки власниця земельної ділянки - жінка 1956 р.н., яка була госпіталізована в опікове відділення Луцької міської лікарні. За дві години від отриманих травм вона померла.
7 серпня вранці об 11:25 через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорівся торф в селі Домашів Ківерцівської міської громади Луцького району. Площа загорання – 0,5 гектари. О 12:35 співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці вдалося локалізували пожежу. Рятувальникам активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Журавичі та 9 чоловік місцевого населення. Спільними зусиллями усіх - рятувальників та небайдужих громадян, о 15:00 пожежа ліквідована.
Ще три пожежі трав’яного настилу, що виникли у селах Скобелка, Боголюби Луцького району та на дачному масиві «Урожай» у Ковельському районі, оперативно ліквідували рятувальники підрозділів служби 101 області.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в області вилучено та знешкоджено три боєприпаси часів Другої світової війни у Ковельському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 10:38
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж
Сьогодні, 10:30
Волинські паляниці: як у громаді печуть хліб на фронт
Сьогодні, 10:05
Збройні сили України ліквідували 42 340 російських військових
Сьогодні, 09:40
Медіа