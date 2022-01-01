На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж

За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 17 пожеж, здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували 2 людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На водних об’єктах загинула 1 людина.Ще одна людина загинула внаслідок пожежі.Так, 5 серпня о 10:14 у селі Колодеже Городищенської громади Луцького району виникла пожежа стерні площею 1,5 гектари. Пожежу локалізували працівники 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка о 10:40, ліквідували о 10:55. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка.Внаслідок пожежі отримала сильні опіки власниця земельної ділянки - жінка 1956 р.н., яка була госпіталізована в опікове відділення Луцької міської лікарні. За дві години від отриманих травм вона померла.7 серпня вранці об 11:25 через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорівся торф в селі Домашів Ківерцівської міської громади Луцького району. Площа загорання – 0,5 гектари. О 12:35 співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці вдалося локалізували пожежу. Рятувальникам активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Журавичі та 9 чоловік місцевого населення. Спільними зусиллями усіх - рятувальників та небайдужих громадян, о 15:00 пожежа ліквідована.Ще три пожежі трав’яного настилу, що виникли у селах Скобелка, Боголюби Луцького району та на дачному масиві «Урожай» у Ковельському районі, оперативно ліквідували рятувальники підрозділів служби 101 області.Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в області вилучено та знешкоджено три боєприпаси часів Другої світової війни у Ковельському районі.