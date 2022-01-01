На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж

На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж
За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 17 пожеж, здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували 2 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На водних об’єктах загинула 1 людина.

Ще одна людина загинула внаслідок пожежі.

Так, 5 серпня о 10:14 у селі Колодеже Городищенської громади Луцького району виникла пожежа стерні площею 1,5 гектари. Пожежу локалізували працівники 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка о 10:40, ліквідували о 10:55. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка.

Внаслідок пожежі отримала сильні опіки власниця земельної ділянки - жінка 1956 р.н., яка була госпіталізована в опікове відділення Луцької міської лікарні. За дві години від отриманих травм вона померла.

7 серпня вранці об 11:25 через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорівся торф в селі Домашів Ківерцівської міської громади Луцького району. Площа загорання – 0,5 гектари. О 12:35 співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці вдалося локалізували пожежу. Рятувальникам активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Журавичі та 9 чоловік місцевого населення. Спільними зусиллями усіх - рятувальників та небайдужих громадян, о 15:00 пожежа ліквідована.

Ще три пожежі трав’яного настилу, що виникли у селах Скобелка, Боголюби Луцького району та на дачному масиві «Урожай» у Ковельському районі, оперативно ліквідували рятувальники підрозділів служби 101 області.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в області вилучено та знешкоджено три боєприпаси часів Другої світової війни у Ковельському районі.

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Теги: Волинь, рятувальники
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