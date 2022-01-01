Біля Північного ринку у Луцьку затримали і закували в кайданки водія BMW





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили такий факт.



Розповіли, що під час патрулювання на проспекті Соборності патрульні зупинили транспортний засіб BMW 530 D, який порушив правила дорожнього руху.



Під час спілкування з водієм його поведінка виявилась підозрілою. Тому прийняли рішення провести поверхневу перевірку.



Здійснивши поверхневу перевірку, у водія виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на кільці поблизу ринку «Північний» вранці 8 серпня поліцейські затримали водія автомобіля BMW. Згодом чоловіка взяли у наручники.Про цеповідомили очевидці.У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили такий факт.Розповіли, що під час патрулювання на проспекті Соборності патрульні зупинили транспортний засіб BMW 530 D, який порушив правила дорожнього руху.Під час спілкування з водієм його поведінка виявилась підозрілою. Тому прийняли рішення провести поверхневу перевірку.Здійснивши поверхневу перевірку, у водія виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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