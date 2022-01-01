Біля Північного ринку у Луцьку затримали і закували в кайданки водія BMW
Сьогодні, 10:43
У Луцьку на кільці поблизу ринку «Північний» вранці 8 серпня поліцейські затримали водія автомобіля BMW. Згодом чоловіка взяли у наручники.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили такий факт.
Розповіли, що під час патрулювання на проспекті Соборності патрульні зупинили транспортний засіб BMW 530 D, який порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм його поведінка виявилась підозрілою. Тому прийняли рішення провести поверхневу перевірку.
Здійснивши поверхневу перевірку, у водія виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили такий факт.
Розповіли, що під час патрулювання на проспекті Соборності патрульні зупинили транспортний засіб BMW 530 D, який порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм його поведінка виявилась підозрілою. Тому прийняли рішення провести поверхневу перевірку.
Здійснивши поверхневу перевірку, у водія виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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