Біля Північного ринку у Луцьку затримали і закували в кайданки водія BMW

Біля Північного ринку у Луцьку затримали і закували в кайданки водія BMW
У Луцьку на кільці поблизу ринку «Північний» вранці 8 серпня поліцейські затримали водія автомобіля BMW. Згодом чоловіка взяли у наручники.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили такий факт.

Розповіли, що під час патрулювання на проспекті Соборності патрульні зупинили транспортний засіб BMW 530 D, який порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм його поведінка виявилась підозрілою. Тому прийняли рішення провести поверхневу перевірку.

Здійснивши поверхневу перевірку, у водія виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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Теги: BMW, Північний ринок, затримання
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